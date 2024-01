Ajax breekt na seizoen met trainer Bakker: 'Had ik niet zien aankomen'

Ajax heeft besloten na dit seizoen afscheid te nemen van Suzanne Bakker, de trainer van het vrouwenteam. Haar contract, dat deze zomer afloopt, wordt niet verlengd.

De 37-jarige Bakker is sinds vorig seizoen hoofdtrainer bij de Amsterdamse club. Ze werd in haar eerste seizoen landskampioen en presteert dit seizoen uitstekend in de Champions League, waar ze met Ajax op de eerste plaats staat in een poule met onder andere Paris Saint-German en Bayern München.

"Ik had het eerlijk gezegd niet zien aankomen en het zelf uiteraard graag anders gezien", laat Bakker weten in een verklaring op de clubsite. "Echter kan ik, tot nu toe, zeker terugkijken op een fantastische periode als hoofdtrainer waarin ik zeer trots ben op de behaalde resultaten."

Dit seizoen staat Ajax na de eerste seizoenshelft op de tweede plaats, tien punten achter koploper Twente.

Al vijf jaar in Amsterdam

Bakker is al sinds 2018 verbonden aan Ajax. Ze begon in 2018 als trainer van het toen nieuw opgerichte Ajax Vrouwen Talententeam. Daarvoor was ze assistent-trainer bij het toenmalige Excelsior Barendrecht en hoofdtrainer bij het in de Topklasse uitkomende Wartburgia Vrouwen 1.

De selectie van Ajax is op dit moment op trainingskamp in Portugal. De Amsterdammers hervatten de competitie op zaterdag 20 januari tegen Excelsior. Later deze maand staan ook de laatste twee wedstrijden van de groepsfase in de Champions League op het programma.