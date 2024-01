Gladheid leidt tot meerdere ongelukken, vooral in het noorden

Gladheid heeft vanochtend tot een aantal ongelukken geleid, vooral in het noorden van het land.

Er waren vooral problemen in de stad Groningen en het gebied daaromheen. Bij Loppersum belandde een auto op z'n kop in de sloot. Iets verderop, bij Onderdendam en bij Garrelsweer, kwamen ook auto's in de sloot terecht. Voor zover nu bekend raakte niemand gewond.

RTV Noord meldt dat er ook ongelukken waren op de noordelijke ringweg in Groningen en op de A7 tussen Groningen en Duitsland. De regionale omroep liet luisteraars aan het woord die waarschuwden voor "snotgladde wegen".

Rijkswaterstaat, dat de meeste snelwegen in Nederland en een aantal provinciale wegen beheert, laat weten niet preventief te hebben gestrooid. 'Het is een droge kou, dus is er een kleine kans op aanvriezing", aldus woordvoerder Christiaan Kooistra. Wel hebben medewerkers afgelopen nacht en in de vroege ochtend 'schouwen' gehouden.

Belastinggeld

"Wij maken afwegingen. Preventief strooien kost enkele tienduizenden euro's per beurt. Dat is niet verantwoord omgaan met belastinggeld", aldus Kooistra. "Maar veiligheid staat altijd voorop." Om die reden is volgens hem juist wel gestrooid op de Ringweg in Groningen en een op- en afrit van de A7.

Ook in Rheezerveen, vlak bij Hardenberg, belandde vanochtend een auto in de sloot. Dat kwam vermoedelijk niet door gladheid, maar doordat de bestuurster verblind werd door de lampen van een tegemoetkomende auto, meldt RTV Oost. De bestuurster en een tweede inzittende wisten zichzelf te bevrijden uit de auto.

In Enschede is een doorgaande weg bij de haven afgesloten voor alle verkeer. Het wegdek is spekglad door opvriezen van natte weggedeelten, aldus de gemeente.