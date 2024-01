Baanrenners Lavreysen en Hoogland hebben ruzie bijgelegd: 'Het is oprecht gezellig'

Elf Europese titels, dertien wereldtitels, een waslijst aan nationale en internationale titels en twee keer olympisch goud. Er zijn stevige schouders nodig om het gewicht van al dat eremetaal te dragen. In het geval van Harrie Lavreysen zijn dat vooral ook stevige benen. Turbodijen, mag je gerust zeggen. De Brabander behoort al tot de eregalerij van de allergrootste baansprinters. Maar zijn honger is nog lang niet gestild, daarvoor vindt hij het spelletje simpelweg te leuk. Vanaf vandaag gaat Lavreysen zijn prijzenkast weer wat uitbreiden bij de Europese kampioenschappen in Apeldoorn, waar hij de de sprint, de keirin en de teamsprint zal betwisten.

EK baanwielrennen live bij de NOS De Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn zijn vanaf vandaag tot en met zondag 14 januari live te zien bij de NOS. Elke dag zenden we het avondprogramma, waar de medailles te verdienen zijn, live uit op NOS.nl en in de NOS-app. Kijk vanavond vanaf 19.00 uur via deze livestream naar de teamsprint (v+m) en de ploegenachtervolging (v+m).

Op de teamsprint vormt Lavreysen vanavond in Apeldoorn weer een team met Jeffrey Hoogland, zijn eeuwige kompaan én zijn eeuwige rivaal. Bij het afgelopen WK in Glasgow boterde het opeens niet meer tussen de twee. Dat had te maken met de keuze van Lavreysen om een eigen begeleider mee naar de baan te nemen: oud-sprinter Hugo Haak in plaats van bondscoach Mehdi Kordi. Die eigengereide keuze viel niet goed bij Hoogland. Wat niet zo handig was: het ongenoegen werd niet intern gedeeld, maar via de media.

De maatjes van weleer hielden opeens opvallend afstand van elkaar. "Daar is zeker iets in veranderd", zei Hoogland openlijk. "Ik denk dat de concurrentiestrijd begint te winnen." En ook: "Ik vind het niet nodig om dingen uit te spreken met Harrie. Ik trek mijn eigen plan wel." 'Het is oprecht gezellig weer' "Ik denk dat we daar allebei van geleerd hebben", vertelt Lavreysen nu. "Tussen ons is eigenlijk niet veel veranderd. We hebben samen zesdaagsen gereden en bij het afgelopen NK gewoon plezier gehad. En ook het trainen samen gaat hartstikke lekker. Het is oprecht gezellig weer." "Ik ben heel bewust bezig met het ideale plaatje", concludeert Lavreysen. "En dan ben ik misschien wel hard."

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen oogden ontspannen tijdens de Zesdaagse van Rotterdam. - Foto: NOS

Bij dat veelbesproken WK wonnen Lavreysen en Hoogland samen met Roy van den Berg wel gewoon de teamsprint. Lavreysen bleef ook de onomstreden koning van de sprint, maar op de keirin - het minst controleerbare nummer - werd hij onttroond door het Colombiaanse talent Kevin Quintero. Die doet de komende dagen niet mee in Apeldoorn, als het om de Europese titels gaat. En dus is Lavreysen op alle drie de sprintnummers de grote favoriet. Lavreysen: "Het lukt me gewoon altijd om op de dag waarop ik het wil op mijn allerbest ooit te zijn. Dat pieken lukt gewoon heel goed. Ik heb mijn lichaam zo goed leren kennen: als ik iets te weinig gedaan heb of juist iets te veel, dan kan ik dat zo lekker voelen. En dan weet ik: ik sta hier op mijn allerbest ooit."

Harrie's hattrick in Parijs Het grote doel van Lavreysen ligt echter komende zomer in Parijs: drie keer goud op de Olympische Spelen. Oftewel, Harrie's hattrick. In Tokio was het al bijna zover: de teamsprint en de sprint zette hij soeverein naar zijn hand. Maar in de keirin liet hij zich foppen door baanlegende Jason Kenny, die op zijn oude dag nog een truc spécial uit zijn hoed toverde en er vanuit de start vandoor ging. "De focus ligt echt wel op de Olympische Spelen. Maar het basisniveau ligt nu al zo hoog, dat zo'n EK ook hopelijk heel goed gaat." In aanloop naar de EK baanwielrennen maakten we een reportage over Lavreysen. In 2019 was hij nog voorzichtig toen het over 'Harrie's hattrick' ging, maar nu durft hij het wel aan om te zeggen dat hij daarvoor gaat in Parijs.