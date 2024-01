Amerikanen en Britten slaan een van grootste Houthi-aanvallen tot nu toe af

Verschillende rederijen hebben hun reis via een van 's werelds belangrijkste handelsroute inmiddels opgeschort en reizen daarom om Afrika heen. De Houthi's hebben gezegd de aanvallen voort te zetten totdat Israël het conflict in Gaza stopt. Ook is gedreigd Amerikaanse oorlogsschepen, die actief zijn in de Rode Zee, aan te vallen als de militiegroep zelf wordt aangevallen.

De Houthi's zeggen in de oorlog tussen Israël en Hamas aan de kant van de Palestijnen te staan. Ze belagen naar eigen zeggen Israëlische schepen en schepen die van of naar Israël varen. De laatste tijd worden er echter ook steeds vaker schepen belaagd die een minder duidelijke link met Israël hebben.

Alle 21 drones en raketten zijn neergehaald en is er geen schade, melden de Amerikaanse en Britse marine. Ook zijn er geen gewonden gevallen. Het was volgens de Amerikanen de 26e Houthi-aanval op commerciële scheepvaartroutes in de Rode Zee sinds 19 november.

Vanuit Jemen hebben Houthi-rebellen een grootschalige aanval uitgevoerd op de internationale scheepvaart in de Rode Zee. Volgens het Amerikaanse leger was het een van de grootste aanvallen sinds de Houthi's half november begonnen met de aanvallen.

Een coalitie onder leiding van de VS patrouilleert in de Rode Zee om aanvallen te voorkomen. Ook Nederland doet mee aan de operatie. In de VN-Veiligheidsraad is later vandaag een stemming over een resolutie die de aanvallen van de Houthi's moet veroordelen en beëindigen.

1 biljoen euro

De Rode Zee verbindt het Midden-Oosten en Azië met Europa via het Suezkanaal en de zeestraat Bab el-Mandeb. Ongeveer een derde van alle containers wereldwijd wordt via deze route vervoerd. Naar schatting passeren zo'n 1 biljoen (duizend miljard) euro aan goederen jaarlijks de zeestraat.

Door de alternatieve vaarroute doet een schip er gemiddeld acht dagen langer over om van Europa naar Azië te varen. De omleiding langs Kaap de Goede Hoop kost per schip bijna 1 miljoen euro extra aan brandstof, zo is de schatting.