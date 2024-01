Relatie tussen AZ en KNVB enigszins hersteld: 'We zijn weer on speaking terms'

AZ-directeur Robert Eenhoorn heeft het gevoel dat de relatie tussen zijn club en de KNVB minder gespannen is dan eerder. De partijen zijn weer 'on speaking terms', nadat de Alkmaarders vorig jaar hard naar de bond uithaalden. Eind maart 2023 stuurde AZ een pittige brief richting Zeist, waarin de club het gevoel uitte dat Ajax PSV en Feyenoord een voorkeurspositie hadden bij de KNVB. Daarnaast laakte AZ de communicatie van de bond. Een klein jaar later is de lucht behoorlijk geklaard, vertelde Eenhoorn dinsdagavond op de nieuwjaarsreceptie van de club. De directeur wil dat AZ voor vol wordt aan gezien. "We zijn een club die graag verder kijkt dan het eigen belang", aldus Eenhoorn. "We denken graag mee in het belang van het Nederlands voetbal. Dus ik hoop dat we ook als club met goede ideeën gezien worden, ook in bredere zin over het betaald voetbal." Gas geven Nog altijd ziet Eenhoorn verbeterpunten bij de KNVB. "De structuur is niet altijd efficiënt, met alle entiteiten die over dezelfde onderwerpen gaan. Dat kan veel logischer en dan komen er waarschijnlijk ook logischere besluiten uit." AZ was een van de voorvechters van de NL League, een nieuwe competitie die de huidige eredivisie zou vervangen. Rond dat plan is het de laatste tijd stil, maar Eenhoorn hoopt dat de KNVB wel wil blijven vernieuwen.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn vertelt over de band tussen AZ en de KNVB, die vorig jaar een flinke knauw kreeg. - NOS

Eenhoorn: "Als je naar de landen om ons heen kijkt, zie je dat er met verschillende competities vol gas wordt gegeven. Dan moeten wij niet op hetzelfde moment op de rem gaan staan." AZ sprak de laatste tijd weer een woordje mee in Zeist. Eenhoorn hoopt dat er iets mee gebeurt en dat AZ serieuzer gaat worden genomen. "Het is iets beter aan het worden, maar hoe veel zal moeten blijken uit de uitkomsten van gesprek. Daarom zeg ik voor nu: 'we zijn on speaking terms'. Dat is de beste omschrijving."

Geen beweging rond Pavlidis De technisch directeur van AZ, Max Huiberts, meldde op de nieuwjaarsreceptie dat hij verwacht dat spits Vangelis Pavlidis in Alkmaar blijft. "Het is rustig rondom hem. Er speelt nu niks, dus ik ga er nu wel vanuit dat hij blijft." De toekomst van Dani de Wit bij AZ is nog onzeker. De middenvelder sprak met Huiberts over een contractverlenging, maar die gesprekken leverden nog niets op." Dat betekent echter niet dat AZ nu van De Wit af wil, om nog geld aan hem te verdienen. "Dat maakt ons niet zo veel uit. Spelers die zo veel betekend hebben, gunnen we dan ook een transfervrij vertrek. Dus dat is geen thema. Dani heeft die houding van ons ook zelf verdiend."

Max Huiberts, technisch directeur van AZ, vindt de winterse transferwindow juist een zeer gunstig moment om nieuwe spelers te halen en in te passen. - NOS