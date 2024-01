Van de Zandschulp strandt in Auckland, Rus wel naar kwartfinales in Hobart

Botic van de Zandschulp is in de achtste finales van het ATP-toernooi van Auckland uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van de Chileen Alejandro Tabilo (7-5, 6-3).

Arantxa Rus bereikte wel de kwartfinales in Oceanië. De Nederlandse nummer 50 van de wereld rekende bij het toernooi van Hobart in twee sets af met Française Varvara Gracheva (WTA-39): 6-2, 6-3. In de kwartfinales speelt Rus tegen de Belgische Elise Mertens.

De toernooien in Australië en Nieuw-Zeeland gelden voor de tennissers als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het tennisjaar begint komende zondag in Melbourne.

Chileense nummer 82 van de wereld

Tegen de Chileense nummer 82 van de wereld had Van de Zandschulp in de eerste game meteen een breakpoint te pakken, maar daarna gaf hij het weg: na drie verloren servicebeurten op rij was de eerste set voor de Chileense qualifier.

In de tweede set kwam de Nederlander daar niet meer van terug. Van de Zandschulp kreeg meteen weer een breakpoint tegen, waarna Tabilo niet meer in de problemen kwam. Bij het eerste matchpoint was de wedstrijd gespeeld.