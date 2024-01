Wekdienst 10/1: Kort geding Westerwolde tegen COA • Start EK Baanwielrennen

Goedemorgen! Vandaag is het kort geding van de gemeente Westerwolde tegen het COA over het aantal asielzoekers in Ter Apel. En in Duitsland staken treinmachinisten de komende drie dagen. Eerst het weer: Op de meeste plaatsen vriest het vanochtend licht of matig. Halverwege de ochtend loopt de temperatuur geleidelijk op. Verder verloopt de dag flink zonnig. Vanmiddag liggen de maxima rond het vriespunt, maar door de noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur een stuk lager.

Afbeelding ter illustratie - Foto: Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In de rechtbank in Groningen begint het kort geding dat de gemeente Westerwolde tegen het COA is begonnen. Westerwolde wil dat het COA zich houdt aan de afspraak van maximaal 2000 asielzoekers. Afgelopen twee jaar ging het aanmeldcentrum daar meerdere keren overheen.

Duitse machinisten leggen het werk voor drie dagen neer. Onderhandelingen met spoorbeheerder Deutsche Bahn over de arbeidsvoorwaarden zijn stukgelopen. Ook treinen van Nederland naar Duitsland rijden de komende dagen niet.

In Apeldoorn start het EK Baanwielrennen. Vanaf vanavond 19:00 uur is de stream live te volgen op NOS.nl.

En na Winterswijk is waarschijnlijk Noordlaren vanavond aan de beurt als gastheer van de tweede marathon op natuurijs. Vanochtend wordt daar het ijs gecontroleerd, waarna een beslissing wordt genomen over een tweede marathon op natuurijs.

Wat heb je gemist? De baas van vliegtuigbouwer Boeing is door het stof gegaan na het incident waarbij een deel van de romp van een Boeing 737 Max 9 losliet. Dave Calhoun zei in een toespraak voor personeel ook dat Boeing er alles aan zal doen om te achterhalen wat er is misgegaan. "We beginnen ermee dat we onze fout erkennen", zei Calhoun. Verder beloofde hij "100 procent transparantie" en samenwerking met onderzoeks- en luchtvaartautoriteiten. Ander nieuws uit de nacht: Doden bij geweld Ecuador, president stuurt leger af op bendes: Bij geweld in Ecuador zijn de afgelopen dag zeker acht doden gevallen. Volgens lokale media vielen de slachtoffers bij meerdere schietincidenten in Guayaquil, de grootste stad van het land.

OM Suriname wijst verzoekschrift advocaten Bouterse af: Het advocatenteam had gevraagd om de uitvoering van het vonnis in het Decembermoordenproces tegen de oud-president en vier mede-veroordeelden te stoppen.

Poolse politie arresteert veroordeelde politici in presidentieel paleis: De Poolse politie heeft twee politici van de voormalige regeringspartij PiS opgepakt. Ze zaten in het paleis van president Duda, op de dag dat ze aan hun gevangenisstraf hadden moeten beginnen.

Maanmissies vertraagd: geen mensen op de maan voor 2026: Door technische problemen zit er volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie niets anders op.

En dan nog even dit: Het ROC in Amsterdam komt met een nieuwe opleiding: veganistische patisserie. Er is steeds meer vraag naar taartjes en toetjes waar geen dierlijke producten in zitten, zoals melk en ei. Deze nieuwe opleiding moet dat mogelijk maken:

