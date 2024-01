Oud-golfer Derksen luidt noodklok over ongewenst gedrag en slechte prestaties: 'Doet pijn'

Het gaat niet goed met het Nederlandse topgolf. Reden voor voormalig golfprof Robert-Jan Derksen om de noodklok te luiden.

Talentontwikkeling blijft achter, prestaties op internationale toernooien zijn ondermaats en na een onderzoek naar ongewenst gedrag verdwenen kopstukken Maarten Lafeber en Wim Stevens van het toneel bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF).

Met name de afdeling topsport is verworden tot een chaos, vindt Derksen. Hij pleit dan ook voor een grondige herstructurering. "Het doet me pijn", zegt hij over de situatie waar zijn favoriete sport in terecht is gekomen.

Meldingen ongewenst gedrag

Derksen: "Er komen maar sporadisch nieuwe talenten bij, Daan Huizing heeft zijn tourkaart op de World Tour dan wel behouden, maar je kunt niet zeggen dat golf is gegroeid is de laatste tien, vijftien jaar. Talent is er, maar je moet het wel goed begeleiden. Als de opleiding bij de basis niet goed gaat, dan loop je achter de feiten aan."

Maar er is meer aan de hand. Ouders van spelers en voormalig medewerkers van de NGF maakten afgelopen zomer bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) melding van ongewenst gedrag, waarna een onderzoek volgde. Het zou gaan om een twintigtal meldingen, vooral aan het adres van Lafeber.