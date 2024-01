Onrust en chaos in Ecuador door bendegeweld, president stuurt leger de straat op

De chaotische situatie begon gisteravond toen een groep gewapende mannen een studio bestormde van de tv-zender TC in Guayaquil . Ze namen daar een live-uitzending over. Meerdere mensen in de studio werden gegijzeld en gedwongen om op de grond te zitten of te liggen.

In Ecuador heerst grote onrust en chaos in Guayaquil, de grootste stad van het land, door bendegeweld. Media schrijven over confrontaties tussen de strijdkrachten en drugsbendes, overvallen, plunderingen en schietpartijen. Ook in de hoofdstad Quito is het onrustig.

Vanavond is TV-zender TC in Ecuador tijdens een live-uitzending overgenomen door een groep gewapende, jonge mannen. De presentator kreeg een wapen tegen zijn hoofd, andere medewerkers moesten op de grond gaan liggen. - NOS

Na enige tijd hadden speciale eenheden van de politie de situatie onder controle. Dertien mensen zijn opgepakt; ze worden verdacht van terrorisme.

Bij meerdere schietincidenten in de stad Guayaquil zijn de afgelopen dagen zeker acht doden gevallen. In Nobol, een stad zo'n 38 kilometer ten noorden van Guayaquil, kwamen twee agenten om. Ze werden volgens de politie neergeschoten door gewapende criminelen. "We zullen niet rusten voordat we de verantwoordelijken voor deze criminele daad hebben gevonden", schrijft de politie in een verklaring.

Ook in hoofdstad Quito is de onrust zichtbaar. Volgens tv-zender Ecuavisa patrouilleerden soldaten in gepantserde voertuigen in het historische centrum. Daar zijn er geen berichten over doden of gewonden.

Poliklinieken, winkels en bedrijven dicht

Op veel plekken wordt het openbare leven stilgelegd. Ziekenhuizen kondigen aan dat de poliklinieken voorlopig gesloten blijven en gemeentelijke instellingen melden dat de dienstverlening, bijvoorbeeld de vuilnisophaaldienst, voorlopig niet functioneert.

Talrijke winkels en bedrijven houden de deuren dicht uit angst voor plunderaars of ander geweld. Het ministerie van Onderwijs heeft ook aangekondigd dat alle scholen in het land tot het einde van de week gesloten blijven.

Naar aanleiding van het geweld in Ecuador zetten de Verenigde Staten de werkzaamheden in hun consulaten stil. De Amerikaanse ambassade in Quito laat weten dat de consulaten in Quito en Guayaquil tot nader order gesloten blijven. Nederland heeft geen ambassade in Ecuador, maar levert bijstand vanuit Peru.

Decreet

President Daniel Noboa heeft een decreet uitgevaardigd waarmee hij de strijdkrachten oproept op te treden tegen twintig criminele organisaties. "We zullen niet toestaan dat terroristische groeperingen de vrede in het land verstoren", zegt hij. Gisteren zei Noboa dat Ecuador in de ban is van een "intern gewapend conflict".

In het decreet staat dat de bendes moeten worden geëlimineerd. Ze worden nu aangemerkt als terreurgroepen. "Al deze groepen zijn nu militaire doelwitten", zei legerchef Jaime Vela.

Geweld in gevangenissen

De situatie in Ecuador is al de laatste dagen erg onrustig. Die onrust begon vooral bij geweld in de gevangenissen. Criminele bendes vochten hevig in gevangenissen en gijzelden bewakers.

Afgelopen zondag ontsnapte een beruchte bendeleider uit de gevangenis. Deze Adolfo Macias is nog steeds op de vlucht. Hij staat aan het hoofd van de Choneros, een van de grootste drugsbendes van Ecuador, ook gelieerd aan het Mexicaanse Sinaloa-kartel. Gisteren ontsnapte ook de leider van de bende Los Lobos. Hij zat sinds vrijdag vast.

Als gevolg van de ontsnapping riep president Noboa de noodtoestand uit. Buurland Peru stuurt vanwege de situatie in Ecuador extra militairen en agenten naar de grens.