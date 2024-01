Doden bij geweld Ecuador, president stuurt leger af op bendes

Bij geweld in Ecuador zijn de afgelopen dag zeker acht doden gevallen. Volgens lokale media vielen de slachtoffers bij meerdere schietincidenten in Guayaquil, de grootste stad van het land. Media schrijven over overvallen, plunderingen en schietpartijen in de stad.

Ook in de hoofdstad Quito was het onrustig. Daar zijn geen berichten over doden of gewonden.

President Daniel Noboa heeft vanwege het geëscaleerde bendegeweld de noodtoestand afgekondigd. Hij zei gisteren dat Ecuador in de ban is van een "een intern gewapend conflict". Per decreet heeft hij het leger opdracht gegeven om de strijd aan te gaan met 22 gewapende bendes, die nu worden aangemerkt als terreurgroepen.

Bestorming studio

Gisteren bestormde een groep gewapende mannen een studio van de tv-zender TC in Guayaquil. Ze namen daar een live-uitzending over. Meerdere mensen in de studio werden gegijzeld en gedwongen om op de grond te zitten of te liggen.

Na enige tijd hadden speciale eenheden van de politie de situatie onder controle. Dertien mensen zijn opgepakt; ze worden verdacht van terrorisme.