Gemeente en COA tegenover elkaar in kort geding over Ter Apel

Afgelopen weekend publiceerden we deze video over de overlast in en rondom Ter Apel:

De Groningse overheden zeggen in de brief dat het continu overschrijden van de maximale bezetting ernstige consequenties heeft. "De opvang voldoet niet aan eisen van hygiëne en is fysiek onveilig." Dit sluit aan bij de conclusies van een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid van een paar weken terug . Ook klagen ondernemers dat asielzoekers overlast veroorzaken in en rondom het dorp Ter Apel.

Deze week uitten negen Groningse gemeenten en commissaris van de koning René Paas hun steun aan Ter Apel in een brief aan de demissionaire bewindslieden Yeşilgöz en Van der Burg. Ze bestempelden de situatie in het opvangcentrum als kritiek.

Het aantal van 2000 asielzoekers is al in 2010 afgesproken in een bestuursovereenkomst. Als het COA zich daar niet strikt aan gaat houden, wil de gemeente Westerwolde een dwangsom van 25.000 euro per dag.

Een relatief kleine groep van zo'n 200 tot 250 asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning veroorzaakt overlast in Ter Apel. Verslaggever Jeroen Gortworst keek mee in het dorp. - NOS

Het kort geding, dat om 09.45 uur begint in Groningen, is een gevolg van de vele vergeefse gesprekken tussen de gemeente en het COA. Ook een bemiddelingstraject onder leiding van de Nationale ombudsman kon de partijen niet dichter tot elkaar brengen.

Bijzondere situatie

Dat de gemeente nu heeft besloten om bij de rechter af te dwingen dat het COA de bestuursovereenkomst nakomt, is vrij uniek. "Tegen het COA wordt wel vaker geprocedeerd", zegt bijzonder hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard. "Maar het bijzondere is nu dat een gemeente, onderdeel van de overheid, een zaak aanspant tegen een organisatie die overheidstaken uitvoert."

Volgens Boogaard staat vooral de geloofwaardigheid van de gemaakte overeenkomst op het spel. "Het COA sluit wel vaker bestuursovereenkomsten met gemeenten. Als blijkt dat het COA zich niet aan de afspraken hoeft te houden, dan is het de vraag wat zo'n overeenkomst dan voorstelt."

Aan de andere kant bevindt het COA zich in een spagaat. De asielketen is verstopt. Dat komt onder meer door zaken waarop het COA nauwelijks invloed heeft: de asielinstroom is hoog, mensen moeten lang op uitsluitsel wachten over hun asielaanvraag en statushouders kunnen niet doorstromen naar een huis waardoor ze een plek in de opvang bezet houden. De kans is aanwezig dat het COA zich daarom op overmacht beroept.

Spreidingswet

Volgende week wordt de spreidingswet behandeld in de Eerste Kamer. Met die wet zouden gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Dat zou de situatie in Ter Apel kunnen verlichten, maar het is nog de vraag of de wet een meerderheid krijgt.

Daar wil de gemeente Westerwolde niet op wachten. Of de gemeente gelijk krijgt van de rechter, wordt waarschijnlijk pas bekend over twee weken, wanneer de uitspraak wordt verwacht.