Duitse spoorstaking begonnen, drie dagen amper treinen

In Duitsland is om 02.00 uur een driedaagse spoorstaking begonnen. Tot vrijdagavond ligt het treinverkeer in het hele land grotendeels plat. Er is een nooddienstregeling, maar vervoerder Deutsche Bahn roept reizigers op om reizen uit te stellen.

Het is de derde spoorstaking in twee maanden. Breekpunt in de onderhandelingen tussen vakbond GDL en Deutsche Bahn is de werktijd van personeel dat in wisseldiensten werkt. De bond wil voor hen een 35-urige werkweek met hetzelfde salaris. Nu is de standaardwerkweek 38 uur. Volgens de spoormaatschappij is die eis niet haalbaar.