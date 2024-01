Maanmissies vertraagd: geen mensen op de maan voor 2026

In ruimtevaartkringen werd er al niet meer op gerekend, maar NASA heeft nu officieel uitstel aangekondigd van de maanmissies die eind dit jaar zouden beginnen. Door technische problemen zit er volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie niets anders op.

De Artemis 2-missie zou in november van start gaan. Dat wordt september 2025. Bij die missie vliegt een ruimtevaartuig met vier mensen aan boord naar de maan en terug, maar wordt er niet geland. Voor eind 2025 stond met Artemis 3 een maanlanding gepland. Die is uitgesteld naar september 2026.

NASA-topman Bill Nelson zegt dat veiligheid boven alles gaat. Door de missies uit te stellen, is er meer tijd om aan de problemen te werken, zegt hij. NASA heeft zelf problemen met de raket en de Orion-capsule. Onder meer het hitteschild is nog niet sterk genoeg. Ook bij particuliere bedrijven die onderdelen aanleveren zouden er tegenslagen zijn.

Eind 2022 was er al een testvlucht met de Orion (Artemis 1). De capsule vloog toen onbemand drie weken rond de maan.

Artemis is in de Griekse mythologie de tweelingzus van Apollo. De Apollo 17-missie uit december 1972 was de laatste waarbij mensen op de maan waren.