Poolse politie arresteert veroordeelde politici in presidentieel paleis

De Poolse politie heeft twee politici van de voormalige regeringspartij PiS opgepakt. Ze zaten in het paleis van president Duda, op de dag dat ze aan hun gevangenisstraf hadden moeten beginnen. Premier Tusk is boos en beschuldigt Duda van het belemmeren van de rechtsgang.

De politici in kwestie zijn oud-minister Mariusz Kaminski en voormalig staatssecretaris Maciej Wasik. Ze moeten een gevangenisstraf van twee jaar uitzitten, omdat ze jaren geleden hun functie en macht hebben misbruikt om een politieke tegenstander zwart te maken.

Agenten troffen de politici gisterochtend niet thuis. Door een foto op het X-account van Duda's kantoor bleek waar ze waren: bij een ontvangst in het presidentiële paleis. Van onderduiken was geen sprake, zei Kaminski 's middags tegen de Poolse pers. "Wij verstoppen ons niet. Op dit moment zijn we bij de Poolse president, totdat het kwaad verliest."

Aan het begin van de avond kwam de Poolse politie het paleis binnen en werden de politici alsnog ingerekend. Volgens Poolse media was Duda toen niet meer aanwezig.

Politieke strijd

De zaak kan niet los worden gezien van politieke spanningen in Polen. President Duda is de laatst overgebleven PiS-functionaris in het landsbestuur; de nieuwe regering bestaat uit een coalitie onder leiding van premier Tusk, die zeer kritisch is op PiS en de partij uitholling van de democratie verwijt.

Tusk reageert furieus op de gang van zaken. "U moet dit spektakel beëindigen", zei Tusk in de richting van Duda. "Dit leidt ons naar een zeer gevaarlijke situatie."

Duda had zijn partijgenoten gratie verleend toen hij in 2015 president was geworden. De hoogste Poolse rechter zette daar afgelopen zomer een streep door. De zaak moest over en vorige maand werden de politici alsnog veroordeeld tot twee jaar cel.