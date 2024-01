Populaire Aboutaleb werd 'boegbeeld van Rotterdam', maar kritiek zwol aan

"Ik durf best te zeggen dat het thuisfront de aanstichter is van dit besluit", zegt de burgemeester tegen de regionale omroep Rijnmond . Zijn kinderen hebben erop gehamerd dat het "een slopende baan" is.

Na vijftien jaar als burgemeester van Rotterdam maakte Ahmed Aboutaleb vandaag bekend dat hij gaat stoppen . Voor inwoners komt zijn besluit als een verrassing. De 62-jarige politicus is nog altijd populair in de havenstad, al kwam hij in de gemeenteraad steeds vaker en harder onder vuur te liggen.

"Ik kan me wel voorstellen dat Aboutaleb denkt dat het tijd is voor wat anders", zegt Jan-Roelof Visscher van Rijnmond. Hij deed jarenlang verslag van de Rotterdamse politiek. "Hij zit er al heel lang en je merkte na de coronacrisis dat er meer kritiek vanuit de raad kwam."

Vlagincident

De kritiek ging bijvoorbeeld over het 'megalomane' bouwproject Feyenoord City en de buitenlandse activiteiten van de burgemeester. "Ook wordt gezegd dat hij de aanpak van explosies bij huizen anders had moeten aanpakken. En dan is er nog het vlagincident waar heel heftig op werd gereageerd."

Onlangs besloot de burgemeester niet de Israëlische maar de Rotterdamse vlag halfstok te hijsen na de terreuraanslagen van Hamas in Israël. Aboutaleb gaf als reden dat hij "polarisatie in onze stad" niet wilde versterken. De grootste partij in de raad, Leefbaar Rotterdam, sprak er schande van.

Desondanks zal Aboutaleb volgens volgers geliefd blijven in de stad. Hij wordt geroemd als verbinder en iemand die zegt waar het op staat. "In moeilijke tijden van terreur was hij degene die religieuze leiders bij elkaar riep op het stadhuis", zegt Henrik-Willem Hofs, voormalig NOS-stadsverslaggever in Rotterdam.

'Rot toch op!'

Aboutaleb veroordeelde de aanslagen op het satirische blad Charlie Hebdo in 2015 sterk. "Als je het niet ziet zitten dat humoristen een krantje maken, ja mag ik het zo zeggen: rot toch op!" Hij sprak de woorden naar eigen zeggen niet alleen als burgemeester maar ook als "woedende moslim".

De PvdA'er was in 2009 de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst in Nederland geworden, en de eerste van een grote stad in Europa. Zijn benoeming kwam echter niet zonder slag of stoot. Zowel in de Tweede Kamer door de PVV als in de gemeenteraad door Leerbaar Rotterdam werd bezwaar gemaakt vanwege Aboutalebs dubbele nationaliteit. En het hielp in Rotterdam ook niet mee dat de nieuwe bestuurder wethouder was geweest in Amsterdam.

Acht maanden na zijn aantreden in 2009 waren er de strandrellen bij Hoek van Holland. Daarbij werd een 19-jarige man gedood door een politiekogel. "Aboutaleb is daarna met de hakken over de sloot door het gemeenteraadsdebat gekomen", zegt Hofs. Er was zware kritiek op het optreden van de politie en lokale autoriteiten.

De jaren erna heeft Aboutaleb zich volgens Hofs sterk ontwikkeld. "Hij is toch wel een boegbeeld geworden van de stad." Als Aboutaleb zich laat zien, willen mensen met hem een selfie nemen. "Hij is heel benaderbaar", zegt Visscher.

GL-PvdA-fractievoorzitter Timmermans zegt in een reactie dat Rotterdam trots op hem mag zijn: