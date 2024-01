Bayern München nodigt iedereen uit om op 19 januari afscheid te nemen van Beckenbauer

Bayern München houdt op 19 januari een herdenkingsdienst voor Franz Beckenbauer. Dat zal plaatsvinden in de Allianz Arena. De Duitse voetballegende, die zondag op 78-jarige leeftijd overleed, was enorm succesvol met de club uit München.

Dinsdag riep oud-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge al op om een herdenkingsdienst in het stadion te houden. "De hele voetbalwereld rouwt om vriend Franz. Hij verdient een waardig afscheid. Bayern zou een memorial voor hem moeten organiseren in het stadion, dat er zonder hem nooit was gekomen", zei de voormalig spits.

Dat was niet aan dovemansoren gericht: Bayern schrijft dinsdag op haar site dat de herdenkingsdienst er komt.

De Duitse recordkampioen nodigt "vrienden en metgezellen uit de nationale en internationale sport, cultuur en politiek, maar ook alle fans en de hele voetbalfamilie in het algemeen uit om in een bijzondere, emotionele setting afscheid te nemen van de onvergetelijke 'Kaiser'".

Grote successen

Beckenbauer vierde grote successen met Bayern München. Met de club won hij onder meer driemaal de Europa Cup 1 en vier landstitels. Ook was hij tussen 1994 en 2009 de president van Bayern. Onder zijn bewind verruilde de topclub het Olympiastadion voor de Allianz Arena.