OM Suriname wijst verzoekschrift advocaten Bouterse af

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een verzoekschrift van de advocaten van Desi Bouterse afgewezen. Het advocatenteam had gevraagd om de uitvoering van het vonnis in het Decembermoordenproces tegen de oud-president en vier mede-veroordeelden te stoppen.

Het OM heeft de afwijzing bekendgemaakt in een brief aan de advocaten, die onder meer te lezen is in de Surinaamse krant De Ware Tijd. Er staat niet in waarom het verzoek is afgewezen.

De raadslieden beriepen zich in hun verzoekschrift op de in 2012 gewijzigde amnestiewet, waaronder Bouterse en andere verdachten vrijuit gingen. Het Constitutioneel Hof oordeelde in 2021 dat die wet niet van toepassing is, maar de advocaten betoogden dat er destijds juridische fouten zouden zijn gemaakt.

Geen gratieverzoek

Bouterse werd op 20 december in hoger beroep definitief veroordeeld voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982, waarbij vijftien politieke tegenstanders van Bouterses militaire regime de dood vonden. Hij kreeg twintig jaar cel.

De periode om gratie aan te vragen is verstreken. Gisteren was de laatste dag waarop dat had gekund, maar Bouterse heeft daar geen gebruik van gemaakt.

President Santokhi zei gisteren dat de Surinaamse regering wacht op instructies van het OM. Het is niet duidelijk waar Bouterse zich op dit moment bevindt.