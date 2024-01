Amerikaanse defensieminister Austin in ziekenhuis met prostaatkanker

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin is in het ziekenhuis opgenomen vanwege complicaties na een behandeling tegen prostaatkanker. Het militaire ziekenhuis Walter Reed heeft dat bekendgemaakt. Zondag was al bekend geworden dat Austin op 1 januari was opgenomen, maar onduidelijk was waarvoor.

De 70-jarige Austin is in december geopereerd, maar liep daarna een ontsteking aan de urinebuis op, laat het ziekenhuis weten. Voor de behandeling van die infectie is hij opgenomen. Inmiddels is de ontsteking verdwenen en herstelt de minister voorspoedig in Walter Reed, schrijft het ziekenhuis vlak bij Washington D.C. in een verklaring die door het Pentagon is verspreid. "We verwachten een volledig herstel maar het kan een langzaam proces zijn."

Verbazing

De ziekenhuisopname was de eerste dagen niet gemeld aan president Biden, zijn staf en Congresleden, wat verbazing wekte: volgens de Amerikaanse wet moet het Congres in dit soort gevallen onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De ziekenhuisopname komt ook op een moment dat het Amerikaanse leger zijn handen vol heeft aan conflicten in het Midden-Oosten.

De president werd dinsdag geïnformeerd over de opname, een dag na de opname, en het Congres pas vrijdag. Een aantal Republikeinen noemt dat "onaanvaardbaar" en eist tekst en uitleg.

Een woordvoerder van het Pentagon erkent vandaag dat het ministerie in de fout is gegaan. "Het is duidelijk dat we dit beter hadden kunnen doen. En we gaan het beter doen."

Op de vraag of er een gebrek aan vertrouwen is tussen de president en de minister van Defensie, reageert het Witte Huis ontkennend. Een woordvoerder zegt dat president Biden "het volste vertrouwen heeft in de minister", en dat het Pentagon de gang van zaken onderzoekt. "Dat wachten we af."

Taken hervat

Het Walter Reed-ziekenhuis benadrukt dat Austin voortdurend bij bewustzijn is geweest en niet volledig onder narcose is gebracht.

Vrijdagavond heeft de minister zijn taken vanuit het ziekenhuis hervat, meldt het Pentagon. "Sindsdien krijgt de minister operationele updates en heeft hij waar nodig beslissingen genomen", aldus de stafchef van de minister. "Hij heeft volledige toegang tot de benodigde beveiligde communicatiekanalen en hij blijft de militaire operaties wereldwijd van dag tot dag volgen."

Het militaire hospitaal zegt dat de oud-viersterrengeneraal in goede stemming verkeert. Het is nog niet duidelijk wanneer hij het ziekenhuis kan verlaten.