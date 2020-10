Aston Villa na zege op Leicester nog altijd zonder averij in Premier League

Aston Villa blijft het opmerkelijk goed doen in de Premier League. De nummer zeventien van vorig seizoen sloot de uitwedstrijd tegen Leicester City af met een 1-0 zege en is met twaalf punten uit vier wedstrijden nog de enige ploeg zonder averij in de Engelse competitie. Koploper Everton heeft één punt meer, maar ook één duel meer gespeeld.

Aston Villa, dat twee weken geleden landskampioen Liverpool met 7-2 vernederde, sloeg pas diep in de extra tijd toe. De van Chelsea gehuurde Ross Barkley verraste doelman Kasper Schmeichel met een laag schot vanaf een meter of 25 in de uiterste hoek.

Daarmee bezorgde hij niet alleen zijn werkgever drie punten en de beste competitiestart in negentig jaar, maar voorkwam hij ook dat er voor het eerst dit seizoen een Premier League-wedstrijd in 0-0 eindigde.

Tottenham blameert zich

Eerder op de dag blameerde Tottenham Hotspur zich door in eigen huis tegen West Ham United een 3-0 voorsprong te verspelen. Dankzij twee treffers van Harry Kane en eentje van Son Heung-min leken de Spurs al na een kwartier de buit binnen te hebben.