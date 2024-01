Waterpoloërs slaan hard toe tegen Slovenië en plaatsen zich voor tussenronde

Aan de hand van de uitblinkende Mart van der Weijden en Lars ten Broek hebben de Nederlandse waterpolomannen zich geplaatst voor de tussenronde op het Europees kampioenschap in Kroatië. Slovenië werd dinsdagavond in Dubrovnik met 23-7 aan de kant gezet. Nederland was in divisie 2 het Europees kampioenschap wisselvallig begonnen met een teleurstellende nederlaag tegen Roemenië en een goede overwinning op Slowakije. Oranje wist daardoor dat het moest winnen van Slovenië om in het toernooi te blijven. Snel groot gat Het spel van Oranje was dan ook vanaf het begin veelbelovend. Al snel was er een gat geslagen van vijf punten. Aan de hand Mart van der Weijden (vijf treffers) Lars ten Broek (vijf treffers), Guus van IJperen (drie treffers) en Jesse Nispeling (drie treffers) ging Nederland alleen maar door met scoren en werd het verschil met de Slovenen alleen maar groter. De teller stokte uiteindelijk op 23 doelpunten.

Tussenronde live bij NOS Nederland speelt door de overwinning nu donderdag in een tussenronde tegen Griekenland, de nummer drie van poule B. De winnaar van dat duel speelt een dag later, 12 januari, de kwartfinale tegen het gastland, Kroatië. De tussenronde van Nederland wordt donderdag 11 januari om 19.00 uur gespeeld. Die wedstrijd is live te volgen via een stream op de site van de NOS.

Voor de Nederlandse mannen is het EK niet alleen een toernooi om de Europese titel. Er kan namelijk ook een stap richting de Olympische Spelen worden gezet. Daarvoor dienen de mannen bij de eerste acht te eindigen. Lukt dat, dan plaatst de ploeg zich voor het WK waterpolo in Doha. Dat vindt plaats in februari 2024. Op dat WK zullen de laatste vier tickets voor de Olympische Spelen in Parijs worden verdeeld.