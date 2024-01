NN betaalt 360 miljoen schadevergoeding aan gedupeerden woekerpolis

Verzekeraar NN Group gaat honderden miljoenen betalen aan gedupeerde klanten met een woekerpolis. Dat is de uitkomst van een schikking tussen de verzekeraar en vijf claimclubs, melden beide partijen.

Het gaat in totaal om een bedrag van ongeveer 360 miljoen euro als genoegdoening voor de schade die klanten met beleggingsverzekeringen bij Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en ABN Amro Levensverzekeringen opliepen. Al deze (voormalige) aanbieders vallen tegenwoordig onder NN Group. In ruil voor het geld stoppen de claimclubs met hun rechtszaken tegen NN.

300 miljoen is bestemd voor gedupeerden die zich bij Consumentenbond, ConsumentenClaim, Wakkerpolis, Woekerpolisproces en Woekerpolis.nl hebben aangemeld. Hoeveel iedereen precies krijgt, moet de komende maanden duidelijk worden, maar elke aangemelde polishouder krijgt in ieder geval 500 euro. In een enkel geval kan de vergoeding oplopen tot meer dan 10.000 euro.

Ook NN-klanten die zich niet bij de claimclubs hebben gemeld, kunnen nog iets krijgen. De verzekeraar heeft 60 miljoen euro gereserveerd voor die groep en voor schrijnende gevallen.

Met de schikking komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd tussen NN en de verenigde woekerpolisklanten.

Meevaller

Het bedrag dat NN nu kwijt is, ligt een stuk lager dan aanvankelijk werd verwacht. Vorige maand schatten analisten van de Zwitserse bank UBS nog dat de zaak de verzekeraar 470 miljoen euro aan schikkingsgeld zou kosten. Eerder lagen de verwachtingen nog hoger: 700 miljoen tot meerdere miljarden in het zwartste scenario voor NN.

Dat analisten hun verwachtingen al naar beneden bijstelden, kwam door de schikking van concurrent ASR in een vergelijkbare zaak. Die sloot eind november een deal met de claimclubs ter waarde van 250 miljoen euro. Ook die schikking viel lager uit dan verwacht.

Ontstaansgeschiedenis

De woekerpolis is een product uit de jaren 90. Verzekeraars introduceerden toen de 'beleggingsverzekering' voor consumenten. Wie wilde sparen voor de oude dag of een huis, kon hier meer rendement op krijgen dan een gewone spaarrekening. Althans, dat was de belofte.

Veel polishouders zagen het als een spaarproduct, maar in de praktijk werkte het als een belegging. Met het risico voor de klant. En dat leverde hoge kosten op toen de beurzen na de eeuwwisseling inzakten.

Opzeggen kon niet meer, ontdekten ontevreden klanten. Mede vanwege de verborgen kosten voor klanten werd de naam woekerpolis geboren - met de bijbehorende schrijnende verhalen.

De omvang van de affaire was gigantisch. Volgens de Consumentenbond werden er in Nederland vanaf 1993 zeven miljoen woekerpolissen verkocht, met een totale waarde van 100 miljard euro.

Bij NN zou het naar schatting gaan om een miljoen polissen die in aanmerking komen voor compensatie.