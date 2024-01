Bouwmeester voor vierde keer naar Olympische Spelen, ondanks tegenvallend WK

Zeilster Marrit Bouwmeester heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs van komende zomer. De Friezin stelt deze week tijdens de wereldkampioenschappen in Argentinië teleur, maar haar concurrente Maxime Jonker presteerde in Zuid-Amerika niet goed genoeg om Bouwmeester haar olympisch ticket te ontnemen. Bouwmeester staat na tien races op de dertiende plaats.

Jonker, die achtste staat, vaart in tegenstelling tot Bouwmeester in Argentinië woensdag nog wel de medalrace met de beste tien zeilsters. Ze kan echter het resultaat van Bouwmeester op het WK van 2023 in Scheveningen (vierde plaats in de eindrangschikking) niet meer verbeteren. Beide evenementen telden even sterk mee voor plaatsing.

Het worden de vierde Spelen voor Bouwmeester: ze won goud in Rio (2016), zilver in Londen (2012) en brons in Tokio (2021).