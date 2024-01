Schorsing Overmars overgenomen door FIFA, directeur moet werk neerleggen

Vorig jaar juli werd er aangifte gedaan tegen Overmars. De technisch directeur van Ajax werd verweten dat hij naar meerdere personeelsleden, onder wie oud-speelsters, seksueel getinte berichten en/of foto's en video's heeft gestuurd en dat hij verder is binnengedrongen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk.

De voetbalbond zegt daarover het volgende: "De FIFA kan bevestigen dat naar aanleiding van een verzoek van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), de tuchtcommissie van de FIFA heeft besloten om de sanctie die door de KNVB is opgelegd aan de heer Marc Overmars wereldwijd van kracht te laten zijn."

Wat is het ISR?

Het In­sti­tuut Sport­recht­spraak (ISR) draagt op een on­af­han­ke­lij­ke wij­ze bij aan een vei­lig en eer­lijk sport­kli­maat door in­vul­ling te ge­ven aan het tucht­recht voor ruim 80 aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties en sportbonden in Ne­der­land.

Het ISR on­der­zoekt mel­din­gen van ver­meen­de over­tre­din­gen en be­oor­deelt ob­jec­tief of er spra­ke is van grens­over­schrij­dend ge­drag in de sport.