Chemours legt productielijn stil vanwege schadelijke stof in afvalwater

Chemieconcern Chemours heeft een deel van de fabriek in Dordrecht stilgelegd om te voorkomen dat het boetes krijgt voor de lozing van trifluorazijnzuur (TFA). Het bedrijf moet iedere keer dat die stof in het afvalwater wordt aangetroffen 125.000 euro betalen. Om die reden is één productielijn vorige maand "tijdelijk afgeschakeld", zegt een woordvoerder van Chemours.

De provincie Zuid-Holland legde de boetemaatregel, een zogeheten last onder dwangsom, op nadat bij een controle in mei TFA was aangetroffen in het afvalwater. Chemours heeft geen vergunning voor de stof, die door het RIVM onder de schadelijke PFAS-stoffen wordt geschaard. Het bedrijf spande een kort geding aan met het doel de boete op te schorten, maar de rechter wees dat kort voor de kerstdagen af.

Filters nog niet geïnstalleerd

Het bedrijf werkt sinds enkele maanden aan filters om te voorkomen dat TFA in het afvalwater terechtkomt. Volgens het bedrijf werken die filters, maar zijn ze nog niet geïnstalleerd op de productielijn die nu is stilgelegd.

"Er is meer tijd nodig om te kunnen vaststellen dat deze opstelling onder alle omstandigheden de beoogde efficiëntie kan leveren", aldus de woordvoerder. "We doen er alles aan om aan de last onder dwangsom te voldoen."

Monsters genomen

Volgens Chemours hebben controleurs van de milieudienst DCMR afgelopen week een bezoek gebracht aan de fabriek. De meetresultaten van die controle zijn nog niet bekend. Chemours heeft zelf op dat moment ook een monster van het water genomen. Daarin is volgens de woordvoerder geen TFA aangetroffen.

Tijdens het kort geding zei de advocaat van Chemours dat de stof TFA onbedoeld tijdens het productieproces is ontstaan. Het bedrijf zou dat niet hebben geweten, en de stof werd niet gedetecteerd met de eerder gebruikte meetmethode. Daarom was er ook geen vergunning voor het lozen van TFA aangevraagd. Inmiddels heeft het bedrijf wel gevraagd een kleine hoeveelheid van de stof te mogen lozen. Die aanvraag is nog in behandeling.

Chemours heeft daarnaast bij de provincie Zuid-Holland bezwaar gemaakt tegen de boetemaatregel. De provinciale bezwaarcommissie behandelt die zaak overmorgen en brengt daarna advies uit aan Gedeputeerde Staten.