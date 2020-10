Medewerkers thuis door corona, maar verpleeghuis 'kan niemand missen'

verpleeghuis corona test - Nieuwsuur

"Voor corona uitbrak hadden we eigenlijk al te weinig medewerkers. We kunnen in het verpleeghuis echt niemand missen", zegt Radmer Schalkx van De Klinker in Amsterdam. Toch zitten door corona steeds meer medewerkers van het verpleeghuis thuis: ze worden ziek of moeten wachten op de uitslag van een test. Een groot probleem, waarover vandaag ook branchevereniging Actiz alarm slaat. Volgens voorzitter Henk Kamp wordt het steeds moeilijker om de zorg voor ouderen goed te organiseren. Bij sommige zorginstellingen zit bijna de helft van de medewerkers thuis. Kamp noemt het tekort op sommige plekken "rampzalig". Om medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te hebben, testen ze bij Amstelring, de organisatie waar De Klinker bij hoort, nu ook zelf. "Zodra iemand neusverkouden is, moet diegene getest worden. Het is heel erg belangrijk dat dat zo snel mogelijk gebeurt en er zo snel mogelijk een uitslag is", zegt Schalkx.

Ziekteverzuim van tien procent Bestuursvoorzitter Inge Borghuis van Amstelring, dat 22 locaties heeft in en rond Amsterdam, noemt de personeelsbezetting het grote hoofdpijndossier. "Er moet soms echt moeite gedaan worden om het rooster rond te krijgen. Krijgen we die avonddienst wel, komt die nachtdienst wel opdagen. Dat geeft heel veel stress." De roosterproblemen zijn vervelend voor de medewerkers, maar ook voor de cliënten, zegt Borghuis. "Die merken dat natuurlijk. Omdat er meer stress is maar ook omdat je dan niet zoveel aandacht aan ze kan geven als je zou willen. Denk aan de aanwezigheid van medewerkers in de woonkamer waar cliënten zitten." Amstelring kampt momenteel met een ziekteverzuim van tien procent. Dat is een flinke toename volgens de bestuursvoorzitter. "Normaal ligt ons ziekteverzuim rond de 7 procent." Ook zitten er medewerkers in quarantaine omdat ze met een positief getest iemand in aanraking zijn geweest.