Nederland walst ook over Groot-Brittannië heen en staat in halve finales EK

Het Europees kampioenschap waterpolo in Eindhoven gaat voor de Nederlandse speelsters nu echt beginnen. Nadat de wereldkampioen al overtuigde in de groepsfase was ook Groot-Brittannië in de kwartfinale geen waardige tegenstander. Na de monsterzege (25-6) staan de waterpolosters donderdag in de halve finales. Nederland kende een groepsfase waarin 53 keer werd gescoord en slechts 17 tegendoelpunten geïncasseerd moesten worden. Er werd in drie wedstrijden veel gescoord en ook dinsdagavond bleek de ploeg weer veel scorend vermogen te hebben. Het openingsdoelpunt werd, bijna vanzelfsprekend, door 's werelds beste speelster: Simone van de Kraats.

Simone van de Kraats tegen Groot-Brittannië - Foto: ANP

Maar Nederland blijkt ook dit toernooi weer veel meer wapens te hebben. Kitty-Lynn Joustra, Vivian Sevenich, Lieke Rogge, Fleurien Bosveld, Marit van der Weijden, Lola Moolhuijzen en Brigitte Sleeking wisten allemaal het net één of meerdere keren te vinden. Het was ook niet verrassend dat de ploeg van bondscoach Evangelis 'Eva' Doudesis tegen de nummer 21 van de wereld de betere zou zijn. Doudesis gaf daarom, net als in de openingswedstrijd, speelsters rust. Nu bleven Maartje Keuning, Bente Rogge en Iris Wolves aan de kant. Zonder hen walste Nederland over Groot-Brittannië heen. Bij rust stond het al 15-3.

EK waterpolo live bij de NOS Het EK waterpolo voor vrouwen vindt plaats in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven. De wedstrijden van Oranje zijn te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Nederland speelt dpnderdag in de halve finale om 20.30 uur tegen Hongarije of Italië. Het toernooi duurt tot en met zaterdag 13 januari.