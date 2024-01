Diepzeemijnbouw onder Spitsbergen in noordpoolgebied stap dichterbij

Noorwegen zet als eerste land concrete stappen richting diepzeemijnbouw onder Spitsbergen in het noordpoolgebied. Het Noorse parlement is in grote meerderheid akkoord gegaan met het plan om de oceaan onder de eilandengroep Spitsbergen te verkennen.

Nu het parlement akkoord is, worden vergunningen verleend aan bedrijven om de bodem te onderzoeken. Ze gaan delen van een gebied ter grootte van Duitsland scannen en zo op zoek naar delfstoffen als kobalt, mangaan en nikkel. Die metalen spelen volgens Noorwegen een cruciale rol in de energietransitie.

Het is nog niet bekend wanneer de bedrijven beginnen met de verkenning. Spitsbergen ligt in de economische zone van Noorwegen. De Noren mogen daarom beslissen over wat ze met het gebied doen.

In de kinderschoenen

Het onderzoeksplan krijgt ook kritiek. Milieuorganisaties zeggen dat er te weinig kennis is over de gevolgen van diepzeemijnbouw. Het onderzoeksgebied zit op vier tot vijf kilometer diepte en is een extreem landschap met bergen, vulkanen en een grote biodiversiteit. Veel diersoorten daar zijn nog helemaal niet in kaart gebracht

Milieuorganisatie Greenpeace kwam afgelopen jaren al in actie om diepzeemijnbouw tegen te houden. "Het leven in de oceaan is belangrijker dan de mineralen die het bevat".

Diepzeemijnbouw staat nog in de kinderschoenen. De verkenningsfase waar het Noorse parlement vandaag mee instemde, moet in kaart brengen welke technieken nodig zijn.

Tegelijkertijd kijken wetenschappers mee over de schouders van de onderzoeksbedrijven om het effect op het milieu in kaart te brengen. Als de negatieve gevolgen groter zijn dan verwacht, moeten de milieuregels worden aangescherpt en moet het hele diepzeemijnbouwproject opnieuw naar het Noorse parlement.