Bosz denkt dat hij na PSV stopt: 'Of het Nederlands elftal moet komen'

Peter Bosz is bezig aan zijn laatste periode als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Dat zegt hij in een interview met PSV TV.

De 60-jarige Bosz is met de Eindhovense club de trotse koploper in de eredivisie en wist zich met PSV te plaatsen voor de achtste finales in de Champions League. Hij heeft nog een contract tot medio 2026.