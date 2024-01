Sinéad O'Connor stierf vorig jaar natuurlijke dood, geen verder onderzoek

De zangeres werd vorig jaar juli dood gevonden in haar huis in Londen. Ze was 56 jaar. Over de doodsoorzaak werd toen nog niets bekendgemaakt.

De zangeres stond niet alleen bekend om haar muziek, maar ook om haar opzienbarende acties. Haar moed om zich uit te spreken wordt door fans geprezen. Een van O'Connors acties was tijdens een liveoptreden tijdens het Amerikaanse komedieprogramma Saturday Night Live. Daarin verscheurde ze uit protest tegen kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk een foto van de paus.

De artiest, die leed aan een bipolaire stoornis, maakte nooit een geheim van de worstelingen met haar mentale gezondheid en haar moeilijke jeugd. In 2022 maakte haar 17-jarige zoon Shane een einde aan zijn leven na een lange worsteling met mentale problemen.

'Ze was revolutionair'

"Ze heeft echt een heel zwaar leven gehad", zei journalist Floortje Smit, gespecialiseerd in kunst en cultuur, afgelopen zomer in NOS Met het Oog op Morgen. O'Connor was als kind slachtoffer van mishandeling en misbruik. "Ze zei: 'Ik ben in de muziek begonnen omdat ik eigenlijk wilde schreeuwen.' Alle muziek die ze maakte was een soort therapie. Daar brak ze eigenlijk min of meer per ongeluk mee door."

Juist het feit dat ze overal lak aan had, maakte haar volgens Smit bijzonder. "Het was nooit haar doel om beroemd te worden. Dat is het fantastische aan Sinéad O'Connor. Ze was revolutionair in wat ze allemaal aankaartte. Ze ging tegen het patriarchaat in, ze schopte tegen de kerk."