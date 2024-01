Tennisorganisaties: maatregelen tegen late avondpartijen en verschillende ballen

"Wedstrijdschema's en tennisballen zijn voor ons de belangrijkste agendapunten die we samen met de WTA willen aankaarten", zegt ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi. "Het is noodzakelijk dat de sport zich ontwikkelt en aanpast aan de eisen die het moderne tennis stelt, vooral waar het gezondheid van de atleten en de beleving van de toeschouwers betreft."

Daarnaast kondigen de ATP en WTA een 'strategisch onderzoek' aan dat moet leiden tot meer consistentie bij het gebruik van tennisballen. Topspelers en speelsters klagen de laatste tijd steeds vaker over de verschillen in ballen waar ze week in week uit mee te maken krijgen. Dat zou zorgen voor een toenemend aantal blessures.

Gaudenzi vindt de gezamenlijke opstelling een mooi voorbeeld van de steeds intensievere samenwerking tussen de twee tennisorganisaties.

Vooral het toenemend aantal wedstrijden dat na middernacht eindigt, is een steeds groter doorn in het oog van de ATP en WTA. Een voorbeeld daarvan is de partij tussen Andy Murray en Thanasi Kokkinakis in de tweede ronde van de Australian Open vorig jaar. De door Murray gewonnen wedstrijd begon om half twaalf 's avonds en eindigde pas om vier uur in de nacht.

Vorige week nog speelden Duitsland en Australië tegen elkaar in de United Cup in Perth en was het publiek al grotendeels naar huis, toen om tegen half drie 's nachts het matchpoint door Duitsland werd verzilverd.

De nieuwe richtlijnen worden deze maand ingevoerd en dienen als proef voor de rest van het seizoen.

Aanpassingen in Melbourne

Toernooien als de Australian Open, die zondag in Melbourne van start gaat, vallen niet onder de auspiciën van de twee proforganisaties. Maar de Australische bond heeft al laten weten meer 'ademruimte' te hebben gecreëerd in het schema door een dag eerder dan normaal te beginnen, waardoor er minder partijen later op de avond zullen starten.

De Australian Open duurt dit jaar niet veertien maar vijftien dagen.