Aderlating voor koploper Leverkusen: liesoperatie kost topscorer Boniface drie maanden

Bayer Leverkusen moet in de strijd om de Duitse landstitel de komende maanden zijn belangrijkste troef missen. Spits Victor Boniface van Bayer Leverkusen moet deze week een liesoperatie ondergaan. Hij kan waarschijnlijk pas begin april weer aansluiten bij de selectie.

De 23-jarige Nigeriaanse international maakte tien goals in zestien competitiewedstrijden.

Koploper Leverkusen heeft in de Duitse competitie (na 16 wedstrijden) vier punten meer dan achtervolger Bayern München, dat wel een duel minder speelde.

Afzegging Afrika Cup

Boniface had zich maandag al afgemeld voor de Afrika Cup. De verwachting was toen dat hij anderhalve maand langs de kant zou staan. Maar de aanvaller onderging dinsdag een scan waaruit bleek dat hij lange tijd uitgeschakeld is.