Celstraf voor man die champagnefles gooide naar agent

Een 65-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot één jaar cel voor het gooien van een champagnefles naar een politieagent. Het incident gebeurde in Scheveningen, tijdens de jaarwisseling van 2022 naar 2023. Het OM had drie jaar cel geëist.

De agent liep een snee in zijn wang en een gebroken jukbeen op. Hij heeft inmiddels ontslag genomen als politieman. "Het is een fantastisch beroep en ik heb dit tien jaar met plezier gedaan", zei hij tijdens de zitting vorige maand. "Maar op een centimeter na was ik blind geweest, of misschien wel erger. Dat is het voor mij niet waard."

Bewakingsbeelden

Nicolaas N. ontkende tijdens de rechtszaak dat hij de fles had gegooid, maar uit de bewakingsbeelden van die nacht blijkt dat hij de fles heeft gegooid, oordeelt de rechter. Bovendien is N. herkend door getuigen en stuurde hij foto's van zijn daad naar een drietal mensen, schrijft Omroep West.

N. heeft de fles als wapen gebruikt en is schuldig aan zware mishandeling. "De verdachte heeft op korte afstand een champagnefles met kracht bovenhands in de richting van het hoofd van het slachtoffer gegooid", aldus de rechter. "Door zo'n fles op korte afstand met kracht richting het hoofd van een ander te gooien, is de kans aanmerkelijk dat die ander hard door de fles wordt geraakt."

Eis

De richtlijn voor de straf bij zware mishandeling is zeven maanden cel. Omdat het slachtoffer een agent in functie was, en de mishandeling tijdens een feestdag plaatsvond, is er sprake strafverzwarende omstandigheden. De rechter heeft dat opgeteld tot een celstraf van een jaar. Het OM eiste drie jaar, maar kijkend naar vergelijkbare zaken vond de rechter zo'n straf te zwaar.

Het is nog niet duidelijk of N. in hoger beroep gaat. Zijn advocaat wil eerst het vonnis bestuderen.

Fiets

Vlak bij de plek waar de agent werd bekogeld, gooide een man tijdens dezelfde jaarwisseling twee fietsen naar politieagenten. Hij werd een klein jaar geleden veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur.

De rechter oordeelde dat de man geen opzet had om de agenten te verwonden. Daarom werd volstaan met het opleggen van een taakstraf.