Ahmed Aboutaleb stopt dit najaar na 15 jaar als burgemeester van Rotterdam

Ahmed Aboutaleb (62) stopt in de loop van het najaar als burgemeester van Rotterdam. Hij is nu halverwege zijn derde ambtstermijn. In een brief aan de gemeenteraad schrijft de PvdA-er: "Na ruim 15 jaar onze prachtige stad te hebben gediend, acht ik het tijd om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester."

Hij noemt het besluit om te vertrekken een weloverwogen keuze. Door dit jaar plaats te maken, is er volgens hem genoeg tijd om voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2026) een opvolger te vinden.

De datum van vertrek is nog niet bekend. Die wil hij in overleg met het presidium bepalen.