Schade particulieren bij jaarwisseling geschat op 8 miljoen euro

Particulieren hebben tijdens de jaarwisseling in totaal voor 8 miljoen euro schade geleden. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. Het bedrag is gebaseerd op alle claims die particulieren tot nu toe hebben ingediend voor schade aan hun huizen of auto's. De verzekeraars keken naar opstal- en inboedelverzekeringen en autoverzekeringen. De definitieve cijfers komen later dit jaar, als alle claims zijn beoordeeld en verwerkt.

Vorig jaar bedroeg de eerste schatting 10 miljoen euro, het eindcijfer was 15,5 miljoen euro.

Volgens algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding is er sprake van een dalende trend: "In veel gemeenten waren vuurwerkvrije zones. Daarnaast heeft het slechte weer tijdens oud en nieuw waarschijnlijk ook een positief effect gehad."

Tijdens het algehele vuurwerkverbod in de coronajaren viel de schade een stuk lager uit. De jaarwisseling van 2016 naar 2017 was met bijna 20 miljoen euro aan particuliere claims het duurste jaar voor verzekeraars.

De schade van dit jaar wordt voorlopig geschat op 8 miljoen euro. Het totale bedrag loopt waarschijnlijk nog op.