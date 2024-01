Slachterij Gosschalk beboet om mishandeling varkens

Slachterij Gosschalk uit Epe krijgt een boete van 15.000 euro voor de mishandeling van varkens tijdens het slachtproces. Die mishandelingen kwamen drie jaar geleden aan het licht via undercoverbeelden van de Stichting Varkens in Nood. Daarop was te zien hoe varkens en koeien werden geslagen, opgejaagd, aan hun oren en poten werden getrokken en onnodig stroomschokken kregen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sloot daarop het slachthuis voor acht weken. Grote klanten als McDonald's en Boni zegden de samenwerking met Gosschalk op. Varkens in Nood deed aangifte van dierenmishandeling.

Het Openbaar Ministerie stelt nu vast dat medewerkers inderdaad schuldig zijn aan dierenmishandeling. Het OM gaat ervan uit dat de oorzaak ervan ligt in de stressvolle werkomgeving waarbij zo snel mogelijk moest worden gewerkt.

Grote klanten weg en faillissement

De voormalige leidinggevende van Gosschalk krijgt geen boete en hoeft niet voor de rechter te komen. Het OM kiest in zijn geval voor een beleidssepot. Dat betekent dat het afziet van vervolging. Volgens justitie is de man al voldoende gestraft, omdat grote afnemers het contract opzegden, er een mediastorm opstak en hij zijn positie als bestuurder moest opgeven. Ook ging het familiebedrijf failliet en werd het daarna overgenomen door een mengvoederbedrijf uit Genemuiden.

Het OM roept nog wel medewerkers van Gosschalk die daadwerkelijk dieren mishandelden op voor een hoorzitting. Zij kunnen een werkstraf verwachten.

Alle ophef en de bemoeienis van de NVWA hebben ertoe geleid dat de situatie in het slachthuis is verbeterd. Zo hangen er meer camera's, is er intensiever toezicht en is de snelheid van het slachten verlaagd, zegt het OM.

Ook worden in de slachterij geen varkens meer geslacht. Het bedrijf beperkt zich nu tot het slachten van runderen en het uitbenen en verwerken van rundvlees. Het OM stelt dat het door de verlaging van de productiesnelheid minder voor de hand ligt dat er nog misstanden ontstaan.