Ajax richt pijlen op 81-voudig Engels international Henderson

Aan de andere kant wil Henderson zich met het oog op het EK in beeld spelen van de Engelse bondscoach Gareth Southgate. De middenvelder acht de kans op een selectie voor de nationale ploeg bij Ajax groter dan als speler van Al-Ettifaq.

Henderson moet bij een eventuele transfer naar Ajax flink wat salaris inleveren. In Saudi-Arabië zou hij 15 miljoen euro per jaar verdienen en bij Ajax willen ze de salarissen sinds afgelopen zomer juist omlaag hebben. Dit zou de onderhandelingen kunnen bemoeilijken.

De Amsterdammers zijn al een tijdje op zoek naar een ervaren controlerende middenvelder en de 33-jarige Henderson, die onder contract staat bij Al-Ettifaq uit Saudi-Arabië, past wat dat betreft precies in het plaatje.

Ajax is momenteel in gesprek met 81-voudig Engels international Jordan Henderson. Dat bevestigen bronnen aan de NOS, na eerdere berichtgeving van transferjournalist Fabrizio Romano.

Henderson begon zijn loopbaan bij Sunderland en speelde daarna sinds 2011 voor Liverpool. Als aanvoerder van The Reds won hij in 2019 de Champions League en werd hij in 2020 kampioen van Engeland. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Saudi-Arabië.

Welkome versterking

Voor Ajax zou Henderson een welkome versterking zijn. De club uit Amsterdam heeft een beroerde eerste seizoenshelft achter de rug en de nummer vijf van de eredivisie wil na de winterstop orde op zaken stellen.

Een gebrek aan ervaring in de selectie en de balans op het middenveld waren twee belangrijke oorzaken van de sportieve malaise bij Ajax. Trainer John van 't Schip gaf tijdens het trainingskamp in Spanje ook al aan dat de Amsterdammers tekortkomen op deze twee punten. Henderson zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.