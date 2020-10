Doodschieten aanslagpleger onthoofde leraar gefilmd door omstander

Het doodschieten van de 18-jarige Tsjetsjeense man die afgelopen vrijdag een leraar op straat onthoofdde, is gefilmd door een omstander. Op de beelden is te zien hoe de aanslagpleger op de vlucht is voor de politie en door agenten wordt gesommeerd op de grond te liggen.

Volgens de politie was de man gewapend met een mes en een airsoftpistool, dat plastic balletjes afschiet. De politie opende het vuur nadat hij de bevelen om zijn wapens neer te leggen had genegeerd.