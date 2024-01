'Politieke komeet' Gabriel Attal (34) is de nieuwe Franse premier

De Franse regering kreeg het afgelopen jaar te maken met verschillende crises. Zo was er grootschalig verzet tegen het verhogen van de pensioenleeftijd . Ook was er kritiek op invoering van een strengere immigratiewet . Rechtse partijen vonden de eerste versie van de immigratiewet te mild, links vond hem juist te streng.

De partij van Macron loopt in peilingen achter op het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen. In juni zijn de Europese verkiezingen.

De nieuwe premier staat bekend als een nauwe bondgenoot van Macron. Hij begon bij de Socialistische Partij, daarna maakte hij de overstap naar Renaissance, de partij van Macron. Sinds vorig jaar was hij minister van Onderwijs, daarvoor was hij onderminister van Financiën.

Gabriel Attal is 34 jaar en daarmee de jongste premier die Frankrijk ooit heeft gehad. Ook is hij de eerste Franse premier die openlijk homoseksueel is.

De Franse president Emmanuel Macron heeft Gabriel Attal benoemd tot premier. Attal is de opvolger van Élisabeth Borne, die gisteren op verzoek van Macron haar ontslag indiende. Met de herschikking hoopt de president dat de kiezer weer meer vertrouwen krijgt in zijn regering.

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"Gabriel Attal is een ware jongeling in de Franse politiek. Hij maakte de afgelopen tien jaar razendsnel carrière. Als een politieke komeet, wordt hier al gezegd. Hij is slim, een echte politicus en hij is ambitieus. Aanvankelijk was hij lid van de socialistische partij, maar hij vond de partij te rigoureus, te ouderwets.

Dat ging onder meer over werken op zondag, waar de PS tegen was. "Tijdens mijn studie werkte ik in de horeca om mijn studie te betalen, en dat was ook vaak op zondag. Waarom zou je daar zo dogmatisch tegen zijn?'', zei Attal ooit.

Hij stapte in 2016 over naar de partij van Emmanuel Macron, die zich toen nog echt als een centrumbeweging presenteerde. In 2018 werd Attal woordvoerder van de partij, wat het begin was van zijn opmars in de schaduw van Macron. Nu wordt hij premier, tien jaar nadat hij zich voor het eerst bij verkiezingen verkiesbaar had gesteld. En dat is voor Franse begrippen echt een politieke carrière in de hoogste versnelling.

Hoewel hij bij de Fransen uitermate populair is, wordt bij de oppositie met spot en kritiek gereageerd op zijn benoeming. Een linkse partij noemt Gabriel Attal de 'avatar' van Macron. Een andere linkse partij noemt hem 'Macron junior'.

De radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen noemt de premierswissel politiek voor de bühne: Macron hoopt alleen maar wat te stijgen in de peilingen, en voor de rest verandert er niets, zegt de partij.