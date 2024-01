Onderwijsminister Gabriel Attal (34) nieuwe Franse premier

De Franse president Emmanuel Macron heeft Gabriel Attal benoemd tot premier. Attal is de opvolger van Élisabeth Borne, die gisteren op verzoek van Macron haar ontslag indiende. Met de herschikking hoopt de president dat de kiezer weer meer vertrouwen krijgt in zijn regering.

Gabriel Attal is 34 jaar en daarmee de jongste premier die Frankrijk ooit heeft gehad. Ook is hij de eerste Franse premier die openlijk homoseksueel is.

De nieuwe premier staat bekend als een nauwe bondgenoot van Macron. Hij begon bij de Socialistische Partij, daarna maakte hij de overstap naar Renaissance, de partij van Macron. Sinds vorig jaar was hij minister van Onderwijs, daarvoor was hij onderminister van Financiën.

Achter in peilingen

De partij van Macron loopt in peilingen achter op het uiterst rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen. In juni zijn de Europese verkiezingen.

De Franse regering kreeg het afgelopen jaar te maken met verschillende crises. Zo was er grootschalig verzet tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. Ook was er kritiek op invoering van een strengere immigratiewet. Rechtse partijen vonden de eerste versie van de immigratiewet te mild, links vond hem juist te streng.

Op X zegt Macron dat hij alle vertrouwen heeft in Attal. "Ik weet dat ik kan rekenen op jouw energie en inzet om het hernieuwingsproject dat ik heb aangekondigd tot stand te brengen", zegt de Franse president .