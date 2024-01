Dodental aardbeving Japan boven de 200, nog ruim 100 vermisten

Met name Wajima (dicht bij het epicentrum van de beving) werd zwaar getroffen. In het centrum van de kuststad ontstond een grote brand. Meer dan 200 gebouwen gingen in vlammen op. Reddingswerkers zoeken tussen de puinhopen nog steeds naar slachtoffers.

In Japan is het dodental van de aardbeving op nieuwjaarsdag opgelopen tot 202. Meer dan 100 mensen worden nog vermist.

Ruim 30.000 mensen worden opgevangen in de meer dan vierhonderd opvangcentra van de overheid. Een deel daarvan zit overvol en sommige opvanglocaties zitten door de beving zonder stroom.

Ook is er niet overal genoeg schoon drinkwater. Het water dat er wél is, wordt uit voorzorg eerst gekookt. Ook gebruiken mensen water uit de rivier om de toiletten door te spoelen.

Medicijnen bezorgd met drones

De hulpverlening verloopt moeizaam, Wajima is moeilijk bereikbaar. Wegen zijn beschadigd en er ligt veel puin.

Dat geldt ook voor de Noto-regio, elders op het getroffen schiereiland. Daar zijn nog altijd meer dan 3000 mensen afgesloten van de buitenwereld.

Hulpverleners zetten daarom drones in om medicijnen te bezorgen bij mensen die over de weg onbereikbaar zijn. Defensie zet extra helikopters in om hulpgoederen in het gebied te krijgen.

Ruim een week na de aardbeving waarschuwt de Japanse meteorologische dienst nog altijd voor forse naschokken, met mogelijk een kracht van 5 of meer. En hoewel het koud is en er sneeuw ligt, bivakkeren sommige mensen al ruim een week in hun auto, omdat ze niet thuis durven te slapen.