Vier zwaargewonden na neerstorten gondel in skigebied Tirol

In het Oostenrijkse skigebied Hochoetz in Tirol is een gondel met daarin vier mensen neergestort. Volgens de politie zijn alle vier de inzittenden zwaargewond geraakt.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft een omvallende boom ertoe geleid dat de gondel van de Acherkogelbahn losraakte. Het ongeluk gebeurde vanochtend even na 10.00 uur, een technisch defect aan de lift is uitgesloten, meldt het Oostenrijkse persbureau APA.

Inzittenden van andere gondels van de skilift zijn volgens de exploitant in veiligheid gebracht bij terminals boven en onderaan de lift. Op webcambeelden van de skilift is te zien dat de Acherkogelbahn nog buiten bedrijf is.