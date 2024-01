Ook wereldwijd was 2023 het warmste jaar ooit gemeten

De aarde was in 2023 gemiddeld bijna 1,5 graad warmer dan aan het einde van de 19e eeuw. Daarmee is het vorige wereldwijde hitterecord, uit 2016, ruim gebroken, blijkt uit een analyse van Copernicus, het aardobservatieprogramma van de Europese Unie. Ook in Nederland werden nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als in 2023, meldde het KNMI twee weken geleden al. Dat 2023 uitzonderlijk zou worden, was halverwege het jaar al duidelijk. Tijdens hittegolven werd het in Zuid-Europa lokaal 45 graden en werden in China en de VS zelfs temperaturen tot 50 graden genoteerd. Nog opmerkelijker waren de temperatuur van de Atlantische Oceaan, bosbranden in Canada en de hoeveelheid zee-ijs rond Antarctica: ze braken niet alleen records, maar deden dat ook met zeer grote marges. Zeven heetste maanden Ondertussen bleef ook de gemiddelde temperatuur steeds hoog en vanaf juni tot en met december werd zeven maanden op rij het wereldwijde maandrecord gebroken, stelt het rapport. "Klimaatrecords vielen in 2023 als dominostenen om", zegt Samantha Burgess, adjunct-directeur van Copernicus Climate Change Service. "De temperaturen in 2023 zullen waarschijnlijk hoger zijn dan die van welke periode dan ook in de afgelopen 100.000 jaar."

Waarom was 2023 zoveel warmer dan ooit? Was het een vulkaanuitbarsting of komt het door minder luchtvervuiling? We zetten de mogelijke verklaringen op een rij.