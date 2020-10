Weer laat Almere koppositie liggen in eerste divisie

Almere City FC heeft verzuimd om - in ieder geval tijdelijk - de koppositie in de eerste divisie over te nemen van NAC Breda. Voor de tweede keer in vier dagen speelde Almere gelijk. Dit keer bij FC Dordrecht: 2-2.

NAC en Almere hebben beide achttien punten, maar de ploeg uit Breda heeft twee wedstrijden minder gespeeld.

Balker en Verheijdt redden een punt

Almere kwam bij hekkensluiter Dordrecht op een 2-0 achterstand na goals van Arsenio Valpoort en Gianni Dos Santos. Radinio Balker en Thomas Verheijdt redden een punt voor het team van coach Ole Tobiasen.

Almere speelde afgelopen donderdag ook al gelijk bij FC Den Bosch: 1-1.