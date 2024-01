Primeur voor Winterswijk: vanavond eerste marathon op natuurijs

Eind november leek het er ook al even op dat er een natuurijsmarathon verreden kon worden in Winterswijk, maar die poging mislukte omdat de vorst niet doorzette.

De eerste marathon op natuurijs van dit seizoen zal vanavond verreden gaan worden. Het ijs in zowel Haaksbergen als Winterswijk was dik genoeg, maar schaatsbond KNSB gunde Winterswijk de eer.

"Ongelooflijk", was de eerste reactie van Hendrik van Prooije, ijsmeester van de Winterswijkse IJsverenging. "Onze baan bestaat pas drie jaar. We zijn in ruim drie jaar tijd gegroeid van 39 leden van 70+ naar 1.000 leden."

Natuurijscoördinator Geert-Jan Muskens van de KNSB verrichtte vanochtend metingen op de ijsbanen van Winterswijk en Haaksbergen, de andere locatie waar het ijs dik genoeg leek. Beide ijsbanen voldeden aan de vereiste ijsdikte, maar de inschatting van Muskens is dat de ijsvloer in Winterswijk deze avond iets beter zal zijn.

Live bij de NOS

De marathon in Winterswijk is live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app via een stream. De vrouwen starten om 19.00 uur aan de marathon, een uur later is het de beurt aan de mannen.