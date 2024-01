Vanavond op tv: Boerenprotest in Duitsland • Is X vooral een haatplatform?

Landelijk protest in Duitsland

Boeren en vrachtwagenchauffeurs in Duitsland protesteren deze week tegen bezuinigingsplannen van de regering. Die wil een aantal belastingvoordelen in de sectoren afschaffen. Sommige steden zijn volgens de politie onbereikbaar door wegblokkades. In verschillende grensregio's krijgen de Duitse boeren steun van hun Nederlandse collega's.

De veiligheidsdiensten, onderzoekers en politici waarschuwen ondertussen voor het kapen van boerenprotesten door extremistische groeperingen. We zijn in Flechum, niet ver van de Nederlandse grens bij Emmen. Te gast is: Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut.