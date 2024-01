Levertransplantatie kan wachten, operatie hoeft niet meer binnen zes uur

Donorlevers kunnen in een speciaal daarvoor bestemde machine langer worden bewaard dan gedacht, zonder dat dat invloed heeft op de veiligheid van de patiënt die de lever ontvangt. Daardoor hebben ziekenhuizen langer de tijd om een transplantatie uit te voeren, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Voorheen moest een levertransplantatie worden uitgevoerd binnen zes tot tien uur na het beschikbaar komen van de donorlever; nu blijkt dat het met de speciale machine ook binnen twintig uur kan. Die perfusiemachine houdt donororganen langer goed dankzij een behandeling met een zuurstofrijke vloeistof.

De donorlever wordt bij aankomst in het ziekenhuis in de machine gelegd, waarna de bloedvaten op de machine worden aangesloten. Die pompt vervolgens een bewaarvloeistof met zuurstof door de lever, waardoor die langer goed blijft.

Geen nachtwerk meer

Daardoor hoeven levertransplantaties niet meer midden in de nacht te worden uitgevoerd en dat heeft veel voordelen, zegt Vincent de Meijer, hoogleraar chirurgie en hoofd van het levertransplantatie-programma in het UMCG in het NOS Radio 1 Journaal. "Door de tijdsdruk weg te halen, hoef je niet meer midden in de nacht die operatie te doen, maar kan dat met een fris team in de ochtend."

Doordat de ploegen 's ochtends fitter waren, bleken de operaties ook twee uur korter te duren dan dezelfde operaties die 's nachts uitgevoerd werden.

Het UMCG zegt het eerste ziekenhuis ter wereld te zijn dat de perfusiemachine gebruikt om levers gekoeld te bewaren en daarmee levertransplantaties uit te stellen. Bijna driekwart van de transplantaties vindt normaalgesproken in de avond en nacht plaats.

Even veilig

Een jaar geleden begon het UMCG als test met het uitstellen van de transplantaties tot de volgende ochtend, terwijl de lever tot die tijd lag aangesloten in de perfusiemachine. Van de 83 levertransplantaties vorig jaar zijn er toen 79 overdag gedaan. "Een gamechanger in ons vakgebied", zegt De Meijer.

Het veel langer bewaren van de donorlevers blijkt niet te leiden tot een mindere kwaliteit en was voor de ontvangers even veilig, meldt het UMCG. Binnen 30 dagen na de operaties waren er geen complicaties die te maken hadden met de langere bewaarduur. Na een jaar waren alle patiënten nog in leven met een goed functionerende lever.