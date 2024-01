Schaatspret in Nederland, hier kun je nu schaatsen

Na opnieuw een koude nacht kan er ook vandaag weer op verschillende plekken in Nederland worden geschaatst. Vrijwilligers van een aantal ijsbanen zijn de hele nacht in touw geweest om de banen gereed te maken. "Je moet er wat voor overhebben."

Net als gisteren is de schaatsbaan in Doorn opengegaan. Verder kan er ook al geschaatst worden in Ammerstol, Boskoop, Warmond, Veenoord, Amersfoort en Zeist. De banen blijven open zolang het weer het toelaat. Zo verwacht de schaatsvereniging in Doorn dat de baan vanmiddag om 13.00 alweer sluit, in verband met de temperatuur en de zon op de baan.

Ook de vrijwilligers van de ijsvereniging van het tweelingdorp Veenoord/Nieuw-Amsterdam in Drenthe hebben tot diep in de nacht doorgewerkt. "We wilden dolgraag dat de ijsbaan vandaag zou opengaan, dus zijn we de hele nacht bezig geweest om de baan gereed te maken voor de schaatsers", zegt Margriet Lunenborg-Sieben, voorzitter van de ijsvereniging, tegen RTV Drenthe. "We konden goed doorwerken vannacht en er gaan deze ochtend nog een paar tanks over de baan heen om water te sproeien. Dat hoort erbij."

Vanavond eerste marathon

Vanavond wordt in Winterswijk ook al de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen gereden. Onder de ijsclubs in het land woedde vandaag de strijd om wie de eerste marathon mocht organiseren. De clubs in Haaksbergen en Winterswijk maakten de meeste kans.

Om een marathon te kunnen organiseren, moet het ijs zeker drie centimeter dik zijn. Het ijs in zowel Haaksbergen als Winterswijk was dik genoeg, maar schaatsbond KNSB gunde Winterswijk de eer.

Door het ijs gezakt

Niet iedereen is even geduldig als het aankomt op schaatsen: op de Ryptsjerksterpolder in Friesland zijn de eerste schaatsers al het natuurijs opgegaan en door het ijs gezakt, meldt Omrop Fryslân. De polder is befaamd vanwege de mensen die er proberen als eerste op het ijs te staan.

"Voordat je het weet is het ijs weer water", zeggen deze schaatsers: