Hondenvlees van het menu in Zuid-Korea, einde aan eeuwenoude traditie

In Zuid-Korea is unaniem een wetsvoorstel aangenomen dat het slachten van honden en de verkoop van hondenvlees verbiedt. De wet gaat vanaf 2027 gelden, waarmee er een einde komt aan een eeuwenoude traditie in het Oost-Aziatische land.

Met 208 stemmen voor en 0 stemmen tegen kwam het voorstel door het parlement. Het verbod geldt voor het fokken, slachten en verkopen van honden voor consumptie, waarop straks 2 tot 3 jaar gevangenisstraf staat of boetes tot 30 miljoen won (ruim 20.000 euro). In het wetsvoorstel staan geen straffen op het eten van hondenvlees.

Aanleiding voor het voorstel is de toenemende dierenliefde in het moderne Zuid-Korea. "We hebben een kantelpunt bereikt om het leven van miljoenen honden in deze wrede industrie te sparen", zegt Borami Seo van een dierenrechtenorganisatie in Zuid-Korea.

Meer dierenliefhebbers

Eerdere pogingen om de handel in hondenvlees te verbieden, mislukten vanwege protesten uit de hondenindustrie. De nieuwe wet voorziet ook in financiële compensatie voor bedrijven die handelen in honden of hondenvlees. Volgens overheidscijfers heeft Zuid-Korea ruim 1100 boerderijen waar honden voor consumptie worden gefokt en zo'n 1600 restaurants waar het vlees wordt geserveerd.

De steun voor het verbod groeide onder president Yoon Suk-yeol en zijn vrouw Kim Keon-hee. Beiden zijn grote dierenliefhebbers en hebben zes honden en acht katten geadopteerd. Uit recente peilingen in Zuid-Korea bleek al dat het regelmatig eten van hondenvlees door de bevolking afneemt, vooral in de stad.

Op het Zuid-Koreaanse platteland is het eten van hondenvlees nog wel populair. Het heeft in de zomer een verkoelende werking op het lichaam, zeggen liefhebbers van het vlees.

Tot grote frustratie van dierenrechtenorganisaties staat hondenvlees nog altijd op het menu in restaurants, ook in de hoofdstad Seoul. Al jarenlang strijden activisten tegen de productie ervan. Door hun toenemende roep om een verbod en zorgen over het internationale imago van Zuid-Korea lag het in de lijn der verwachting dat het wetsvoorstel zou worden aangenomen.

'Industrie in verval'

De hondenindustrie is allerminst blij met de nieuwe wet en protesteerde al sinds de eerste aankondigingen ervan. De industrie vindt dat met de dalende populariteit van hondenvlees onder jonge mensen, de industrie een natuurlijke dood zou moeten sterven. Fokkers, restauranthouders en ouderen zeggen dat het lastig wordt om nu nog een ander leven op te bouwen.

Zo vertelt een hondenfokker Joo Yeong-bong van de Koreaanse vereniging van hondenfokkers aan de BBC dat de industrie al in verval is: "Binnen tien jaar tijd zou de industrie verdwenen zijn. Wij zijn in de 60 en 70 en nu hebben we geen andere keuze dan onze inkomsten verliezen. Dit is een inbreuk op de vrijheid van mensen om te kiezen wat ze willen eten."