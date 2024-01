Henry kampte tijdens en na carrière met mentale problemen: 'Moest elke dag huilen'

Voormalig voetballer Thierry Henry heeft lange tijd gekampt met depressies. Dat vertelt de Fransman in de podcast A Diary of a CEO.

Gedurende zijn carrière had Henry al lange tijd last van depressieve gedachtes, maar na zijn carrière als speler kwamen zijn problemen pas echt naar boven. "Ik wist het al eerder, maar ik loog tegen mezelf om er zeker van te zijn dat het gevoel niet te ver opkwam. Ik deed een mantel om. Maar als je geen voetballer meer bent, kun je die niet meer omdoen. Dan daalt het in en ga je denken aan wat er gebeurd is."

Met name op het moment dat hij tijdens de coronacrisis als trainer in het Canadese Montreal zat, en zijn kinderen een jaar lang bijna niet kon zien, had Henry het zwaar. "Ik huilde elke dag, ook zonder reden. Ik weet niet waarom, misschien waren de tranen er al voor een lange tijd. Ik huilde om alles, ook om een film die helemaal niet verdrietig was."