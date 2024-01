Gebroken neus houdt Brand niet tegen: renster doet mee aan NK veldrijden

De 34-jarige wereldkampioene van 2021 klapte hard tegen de grond tijdens de wereldbekerrace. Meteen werd duidelijk dat ze er niet zonder kleerscheuren vanaf was gekomen.

Lucinda Brand heeft een gebroken neus overgehouden aan haar val bij de wereldbeker veldrijden in Zonhoven. Toch zal ze komende zondag aan de start staan van de NK in Hoogeveen.

De NK veldrijden zijn zondag live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app via een stream. Om 13.40 uur starten de vrouwen, om 15.00 uur zijn de mannen aan de beurt.

Ook op NPO Radio 1 Langs de Lijn houden we je via flitsen op de hoogte van de NK in Hoogeveen.